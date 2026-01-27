طريقتان للحصول عليها.. نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة عن صدور نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، موضحة طرق الاستعلام المختلفة لتسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور للنتيجة بسرعة ودقة.

طرق الحصول على النتيجة

أكدت المديرية أن الطلاب يمكنهم الحصول على النتائج عبر الاتصال برقم خدمة الطلاب من أي خط أرضي: 0900016، ومن أي خط محمول: 5960

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة