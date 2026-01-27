إعلان

طريقتان للحصول عليها.. نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالجيزة

كتب : أحمد الجندي

05:05 م 27/01/2026

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة عن صدور نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، موضحة طرق الاستعلام المختلفة لتسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور للنتيجة بسرعة ودقة.

طرق الحصول على النتيجة

أكدت المديرية أن الطلاب يمكنهم الحصول على النتائج عبر الاتصال برقم خدمة الطلاب من أي خط أرضي: 0900016، ومن أي خط محمول: 5960

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية: اضغط هنا

محافظة الجيزة وزارة التربية والتعليم صفوف النقل

