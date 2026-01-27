إعلان

أوروبا غير قادرة على الوصول لمبيعات السيارات ما قبل كورونا

كتب : مصراوي

01:14 م 27/01/2026 تعديل في 01:38 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    السوق الاوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بروكسل - (د ب أ) :

أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو مبيعات السيارات الجديدة في القارة الشهر الماضي، إلا أن إجمالي حجم المبيعات لعام 2025 بأكمله ظل دون مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وزادت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 5.8% مقابل ارتفاعها بنسبة 2.1% سنويا خلال نوفمبر السابق عليه.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير نمو مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الشهر الماضي بنسبة 51% سنوياً، في حين زادت مبيعات السيارات الكهربائية الهجين القابلة للشحن، بنسبة 36.7% بينما سجلت السيارات الكهربائية الهجين زيادة بنسبة 5.8% سنوياً.

من جهة أخرى، انخفضت مبيعات سيارات البنزين والديزل (السولار) بنسبة 19.2% و22.4% على الترتيب.

ومن بين الأسواق الرئيسية، ارتفعت مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 9.7%، وفي إيطاليا بنسبة 2.3%. في المقابل، سجلت المبيعات في فرنسا انخفاضاً بنسبة 5.8%، وإسبانيا بنسبة 2.2%.

وسجل إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال العام الماضي بنسبة 1.8% سنويا إلى حوالي 2.88 مليون سيارة وهو أقل كثيراً من مستويات ما قبل الجائحة.

وأظهرت البيانات أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات استحوذت على17.4% من حصة سوق الاتحاد الأوروبي في عام 2025، بزيادة مقابل 13.6% في العام السابق.

واستحوذت عمليات تسجيل السيارات الهجين الكهربائية على 34.5% من السوق، وكانت الخيار المفضل لدى المستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

وانخفضت الحصة السوقية المجمعة لسيارات البنزين والديزل بشكل حاد إلى 35.5% مقابل 45.2% خلال 2024.

اقرأ ايضًا:

قبل الشراء.. تعرف على أسعار أرخص سيارات سكودا الجديدة في مصر

5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها

قائمة بأبرز السيارات التي سيراها العالم خلال 2026.. تعرف على أسعارها

السوق الاوروبي سوق السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
حوادث وقضايا

النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
موقف صلاح ومرموش؟.. التشكيلة المثالية للجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

موقف صلاح ومرموش؟.. التشكيلة المثالية للجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي
القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
حوادث وقضايا

القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
اقتصاد

من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى