بيان أمريكي أوروبي يدعو دمشق وقسد إلى التوصل لوقف دائم للنار

بيان أمريكي أوروبي يدعو دمشق وقسد إلى التوصل لوقف

وكالات

رحب بيان أمريكي بريطاني أوروبي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بين الحكومة السورية وقسد، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار.

وحث البيان جميع الأطراف على الموافقة سريعا على وقف دائم لإطلاق النار كما التأكيد على التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية لضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودون عوائق.

وطالب جميع الأطراف بضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف دمج قسد سلمياً بالدولة السورية استناداً إلى اتفاق 18 يناير.

وأكد البيان، أيضاً على ضرورة مواصلة الجهود الجماعية وتوجيهها نحو مكافحة تنظيم داعش، ويدعو جميع الأطراف إلى تجنب أي فراغ أمني داخل مراكز احتجاز عناصره.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط عدة طائرات انتحارية ومسيرة، حاولت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من خلالها استهداف الطرقات ومنازل الأهالي في محيط مدينة عين العرب بريف حلب، وفق ما نقلت وكالة "سانا".

وبوقت سابق، الإثنين، جددت "قسد" اتهام الجيش السوري بانتهاك الهدنة وقصف مناطق في جنوب شرقي عين العرب. كذلك تحدثت عن اشتباكات في قرية الصفا بريف الحسكة أيضاً.

كما أشارت في بيان إلى اندلاع اشتباكات على عدة محاور في بلدتي خراب عشك والجلبية، الواقعتين جنوب شرقي مدينة عين العرب.

إلى ذلك، اتهمت قوات الجيش بـ"جلب تعزيزات عسكرية إضافية تشمل دبابات وآليات مدرعة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر التركي في أجواء المنطقة". وأكدت أن "هذه الهجمات تمثل خرقاً واضحاً وصريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، متهمة دمشق بعدم الالتزام بتعهداتها.

وكان الجيش السوري قد اتهم قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، باستهداف "مواقع" انتشاره في محيط منطقة عين العرب بعشرات الطائرات المسيرة، وكذلك باستهداف طريق رئيسي. كما أكد أنه "يدرس خياراته الميدانية حالياً رداً على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره".