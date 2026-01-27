إعلان

4 طرازات.. ما السيارات التي يتوقع أن تصنعها تويوتا في مصر؟

كتب - محمد جمال:

01:35 م 27/01/2026
    تويوتا أوربان كروزر
    تويوتا راش
    تويوتا هايلكس

قبل أيام، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بمسؤولي شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية خطط التوسع الصناعي في السوق المصري.

وقال الوزير خلال الاجتماع إن الدولة على استعداد تام لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للشركة، بما يشمل إمكانية إنشاء مصنع جديد وتسريع الإجراءات لبدء الإنتاج في أقرب وقت.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الجاري استكمالها تتضمن دراسة إدخال طرازات جديدة من سيارات تويوتا للتصنيع والتجميع المحلي، إلى جانب تطوير "تويوتا فورتشنر" المجمعة في مصر حاليًا.

وتشير التوقعات إلى أن هناك واحدة من بين أربع سيارات تنتجها تويوتا عالميًا مرشحة بقوة لتنضم إلى قائمة التجميع المحلي بالسوق المصري، وتتنوع بين سيارات سيدان وSUV عائلية متعددة الاستخدامات وبيك آب.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيارات التي من المتوقع أن تصنع تويوتا بعضها في مصر:

تويوتا كورولا

تعد تويوتا كورولا واحدة من أنجح وأبرز طرازات شركة تويوتا بالسوق المصري وأكثرها نجاحًا ومبيعَا، كما أنها مرشحة بقوة للتجميع المحلي بسبب حجم الطلب الكبير عليها ومبيعاتها القوية محليًا.

تويوتا راش

تأتي تويوتا راش ضمن أبرز الطرازات المرشحة للعلامة اليابانية للتصنيع بمصر، وهي تنتمي لفئة الكروس أوفر التي تشهد طلبًا متزايدا في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

تويوتا أوربان كروزر

تعد تويوتا أوربان كروزر أحد أبرز الطرازات الـSUV المرشحة للإنتاج المحلي، باعتبارها منافسًا قويًا بفئة الكروس أوفر خلال الفترة الأخيرة بالسوق المحلي.

تويوتا هايلكس

تعتبر تويوتا هايلكس أحد أبرز الطرازات البيك أب شهرة وانتشارًا في السوق المصري ومرشحة بقوة للإنتاج المحلي، لما تتمتع به من قوة تحمل واعتمادية عالية فضلًا عن النجاحات التي حققتها السيارة خلال السنوات الماضية محليًا.

أسعار السيارات صناعة السيارات سيارات تويوتا

