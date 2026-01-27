الشمس المنخفضة تسبب عمى مؤقت لسائقي السيارات.. هكذا تتجنب تأثيرها

إرفورت - (د ب أ):

حذرت هيئة الفحص الفني في ولاية تورينجن الألمانية (TÜV Thüringen) من خطورة الشمس المنخفضة في السماء خلال فصل الشتاء على سلامة القيادة؛ حيث إنها ترفع خطر التعرض للإبهار، مما يرفع خطر وقوع حادث بسبب قطع مسافة معينة بدون رؤية الطريق.

وأوضحت الهيئة أن القيادة بدون رؤية الطريق تعد أمرا محفوفا بالمخاطر حتى مع السرعات المنخفضة؛ فإذا ظهر عائق فجأة، فلن يكون لدى قائد السيارة وقت كافٍ للاستجابة.

وفيما يلي ثلاثة أمثلة توضح المسافة، التي يقطعها قائد السيارة وهو لا يرى شيئا ولو لثانية واحدة:

- حوالي 8 أمتار عند القيادة بسرعة 30 كلم/ساعة

- حوالي 14 مترا عند القيادة بسرعة 50 كلم/ساعة

- حوالي 28 مترا عند القيادة بسرعة 100 كلم/س

زيادة مسافة الأمان

ولتجنب خطر التعرض للإبهار، ينبغي ارتداء نظارة شمسية مناسبة وزيادة مسافة الأمان مع السيارة، التي تسير في الأمام، مع الاستعداد الدائم للفرملة.

وينبغي أيضا أن يكون الزجاج الأمامي نظيفا؛ نظرا لأن اتساخ الزجاج الأمامي يزيد من خطر التعرض للإبهار.

لذا ينبغي تنظيف الزجاج الأمامي بانتظام من الداخل والخارج، والتأكد من وجود كمية كافية من سائل غسيل الزجاج الأمامي في الخزان.