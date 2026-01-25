ديبال G318 REEV على أعتاب الانطلاق لأول مرة بالسوق المصري

قبل الشراء.. تعرف على السيارة الكورية الأرخص بمصر في 2026

تستعد شركة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة ديبال في السوق المصري، للكشف رسميًا عن السيارة ديبال G318 الجديدة كليًا، والتي تعمل بمنظومة REEV، وذلك في أول ظهور لها بالسوق المحلي.

ومن المقرر أن يتم تدشين السيارة خلال فعاليات معرض أوتو مورو للسيارات يوم الخميس 5 فبراير 2026، في حدث مرتقب يشهد طرح واحدة من أحدث الطرازات بالسوق المصري.

ومن المنتظر أن يعلن الوكيل المحلي خلال هذا الحدث عن المواصفات الكاملة للسيارة والأسعار الرسمية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها بالسوق المصري:

المحرك

تعتمد ديبال G318 REEV على منظومة دفع كهربائية هجينة (EREV) تتكون من محرك بنزين 1.5 لتر تربو بقوة 148 حصان كمولد طاقة فقط، مع محركات كهربائية قوية تصل لـ 424 حصان وبطاريات 18.4/35.1 كيلوواط/ساعة. توفر تسارعًا قويًا، مدى كهربائي فقط يصل لـ 190 كم (CLTC)، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية.

الأبعاد

تأتي ديبال G318 بتصميم SUV صندوقي، بأبعاد خارجية تبلغ 5010 ملم للطول، 1985 ملم للعرض، و1895 ملم للارتفاع، مع قاعدة عجلات تبلغ 2880 ملم.

منظومة الأمان

تقدم ديبال G318 بمنظومة أمان كبيرة في مقدمتها 8 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS) مع توزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، نظام التحكم في ثبات السيارة (ESP)، نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، إلى جانب نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، وأنظمة مساعدة الصعود والنزول من المنحدرات.

وزودت ديبال G318 بمجموعة من تقنيات ADAS المتقدمة، منها التحكم التكيفي في ثبات السرعة (Adaptive Cruise Control)، وتنبيه ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه تغيير المسار، ونظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB)، ونظام كاميرا محيطية 540 درجة ، إضافة إلى تنبيهات فتح الباب الآمن وأنظمة مراقبة السائق والبيئة المحيطة.

التجهيزات الداخلية

تأتي G318 بتجهيزات داخلية متطورة أبرزها شاشة لمسية مقاس 14.6 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة توفر معلومات القيادة، كما تشمل المقصورة إضاءة محيطية متعددة الألوان وسقف بانورامي إلكتروني، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء متقدم مع منافذ خلفية و شواحن USB-C وشحن لاسلكي للهواتف.

