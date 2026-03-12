ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى موافقته على الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، مؤكدا أن الولايات المتحدة في موقع فريد يتيح لها تحقيق أرباح من تقلبات السوق.

أشار ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم.

ورغم أن ترامب خاض حملته الانتخابية على وعد بخفض تكاليف الطاقة المحلية، فإنه اعتمد على الفوائد الاقتصادية التي يحققها الارتفاع الحاد في الأسعار، قائلا: "عندما ترتفع أسعار النفط، نجني الكثير من المال."

ورغم هذه النظرة المتفائلة، يواجه ترامب ضغوطا متزايدة مع وصول أسعار البنزين في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2024، نتيجة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن الولايات المتحدة ليست قادرة بعد على حراسة الناقلات عبر مضيق هرمز، أحد أهم المسارات العالمية لصادرات النفط.

وصرح رايت لشبكة (سي إن بي سي) اليوم الخميس بأن البحرية الأمريكية ستتمكن على الأرجح من تقديم مثل هذه الحراسة قريبا، لكنها ليست ممكنة في الوقت الحالي. وأضاف: "ببساطة لسنا جاهزين".

وتابع: "ينصب اهتمام كل أصولنا العسكرية الآن على تدمير القدرات الهجومية لإيران وصناعتها التحويلية التي تزود قدراتها الهجومية".