إعلان

ترامب: ارتفاع أسعار النفط يعني "الكثير من المال" للمنتجين الأمريكيين

كتب : د ب أ

07:57 م 12/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى موافقته على الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، مؤكدا أن الولايات المتحدة في موقع فريد يتيح لها تحقيق أرباح من تقلبات السوق.

أشار ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم.

ورغم أن ترامب خاض حملته الانتخابية على وعد بخفض تكاليف الطاقة المحلية، فإنه اعتمد على الفوائد الاقتصادية التي يحققها الارتفاع الحاد في الأسعار، قائلا: "عندما ترتفع أسعار النفط، نجني الكثير من المال."

ورغم هذه النظرة المتفائلة، يواجه ترامب ضغوطا متزايدة مع وصول أسعار البنزين في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2024، نتيجة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن الولايات المتحدة ليست قادرة بعد على حراسة الناقلات عبر مضيق هرمز، أحد أهم المسارات العالمية لصادرات النفط.

وصرح رايت لشبكة (سي إن بي سي) اليوم الخميس بأن البحرية الأمريكية ستتمكن على الأرجح من تقديم مثل هذه الحراسة قريبا، لكنها ليست ممكنة في الوقت الحالي. وأضاف: "ببساطة لسنا جاهزين".

وتابع: "ينصب اهتمام كل أصولنا العسكرية الآن على تدمير القدرات الهجومية لإيران وصناعتها التحويلية التي تزود قدراتها الهجومية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب أسعار النفط أسعار النفط العالمية إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من شر الجوكر إلى عدل باتمان.. مراحل تطور علاقة عمرو ونجله في "إفراج"
دراما و تليفزيون

من شر الجوكر إلى عدل باتمان.. مراحل تطور علاقة عمرو ونجله في "إفراج"
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
شئون عربية و دولية

عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
أخبار المحافظات

ذبحه جاره لطلب فدية.. كشف ملابسات مقتل "طفل العاشر" والعثور على جثته في
كيف أوقع الحشيش شقيق الفنانة رنا رئيس في "كمين زايد" كفالة تنهي الأزمة
أخبار وتقارير

كيف أوقع الحشيش شقيق الفنانة رنا رئيس في "كمين زايد" كفالة تنهي الأزمة
دعاء ليلة القدر.. الجمعة 23 رمضان: اللهم اجعلنا من العتقاء من النار والفائزين
جنة الصائم

دعاء ليلة القدر.. الجمعة 23 رمضان: اللهم اجعلنا من العتقاء من النار والفائزين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا