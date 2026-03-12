إعلان

تعتمد على مفاعلات نووية.. بيان أمريكي بشأن حريق حاملة الطائرات جيرالد فورد

كتب : محمد أبو بكر

07:00 م 12/03/2026

حاملة الطائرات جيرالد فورد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد تعرضت لحريق، اليوم الخميس، مؤكدة أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة عليه بسرعة ومنع امتداده إلى باقي أقسام السفينة.

وأكدت القيادة أن الحادث غير مرتبط بأي عمليات قتالية، وأن الحاملة تواصل أداء مهامها في البحر الأحمر دون أي انقطاع.

تعد جيرالد فورد أكبر سفينة حربية في العالم، إذ يبلغ طولها حوالي 333 متراً وعرضها 40.8 متر، بينما يصل عرض سطح الطيران إلى 78 متراً، ويبلغ وزنها عند الحمولة الكاملة نحو 100 ألف طن.

وبُنيت السفينة بعد 12 عاماً من التخطيط والتطوير، ودخلت الخدمة في البحرية الأميركية عام 2017، وقد وصفتها البحرية الأميركية بـ"أعجوبة تكنولوجية" لما تحتويه من تقنيات متقدمة.

وتعد الحاملة أول استثمار كبير للولايات المتحدة في تصميم حاملات الطائرات منذ ستينيات القرن الماضي، وقد أُدخلت فيها 23 تقنية جديدة، أبرزها نظام الإطلاق الكهرومغناطيسي للطائرات ومصاعد الأسلحة الحديثة، مع تقليل طاقم العمل بنسبة 20% مقارنة بالجيل السابق.

وتعتمد جيرالد فورد على مفاعلات نووية أقوى وأكثر كفاءة من سابقاتها، ما يمنحها قدرة تشغيلية طويلة وموثوقة.

