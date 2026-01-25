إعلان

جايكو 7 SHS الجديدة.. SUV هجينة بمدى 1200 كم وقوة 279 حصان

كتب : مصراوي

11:56 ص 25/01/2026 تعديل في 11:56 ص
بكين - (د ب أ) :

أطلقت شركة شيري سيارتها جايكو 7 SHS الهجينة الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والتي ستشعل نار المنافسة مع تويوتا RAV-4 وفولكس فاجن Tiguan.

تأتي جايكو 7 SHS الجديدة بنظام دفع هجين فائق (Super Hybrid System)، والذي يتألف من محرك بنزين بسعة 1.5لتر ومحركين كهربائيين وبطارية احتياطية بسعة تبلغ حوالي 18.3كيلووات/ساعة.

ويعمل نظام الدفع الهجين القابل للشحن (Plug-in) بالتتابع؛ حيث يوفر المحرك الكهربائي بقوة 150 كيلووات/204 حصان قوة الدفع، بينما يعمل محرك البنزين رباعي الأسطوانات كمولد.

ولا يتم تفعيل محرك الاحتراق الداخلي إلا عند الحاجة إلى كامل طاقة النظام البالغة 205 كيلووات/279 حصان، وعندها تستطيع السيارة الهجينة الانطلاق بسرعات تصل إلى 180 كلم/ساعة.

ويبلغ مدى القيادة الكهربائية الخالصة 90 كلم، بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى 1200 كلم، أما معدل استهلاك الوقود القياسي فيبلغ 2.4 لتر/100 كلم.

شيري الجديدة شيري الهجينة Jaecoo 7 SHS

