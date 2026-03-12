سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 12 مارس 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 8528 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8577 جنيهًا.



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7504 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6432 جنيه.



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 60032 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.



