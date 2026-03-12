إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 12 مارس 2026

كتب : ميريت نادي

02:24 م 12/03/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 8528 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8577 جنيهًا.


وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7504 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6432 جنيه.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 60032 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

اقرأ أيضًا:

تنمية المشروعات يقدم تمويلا جديدا لـ"أمان القابضة" بـ 300 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر عيار21 سعر جنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير التموين: 2 جنيه حدًا أقصى لسعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا
أخبار مصر

وزير التموين: 2 جنيه حدًا أقصى لسعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا
مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة
دراما و تليفزيون

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة

ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
شئون عربية و دولية

ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو
أخبار مصر

عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو
كواليس ليلة الرعب داخل شقة مدرس خليجي بالهرم.. صديقته استعانت بـ 4 سائقين
حوادث وقضايا

كواليس ليلة الرعب داخل شقة مدرس خليجي بالهرم.. صديقته استعانت بـ 4 سائقين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا