كاش باك 100 ألف جنيه على ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 في مصر

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي في السوق المصري، عن طرح عرض كاش باك يصل إلى 100 ألف جنيه على السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت موديل 2026 خلال شهر يناير الجاري.

وتتوافر ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت في مصر بثلاث فئات من التجهيزات، حيث سجلت الفئة الأولى Ignite ML سعرًا رسميًا قدره مليون و375 ألف جنيه، ليصبح السعر بعد تطبيق عرض الكاش باك مليون و275 ألف جنيه.

بينما جاءت الفئة الثانية Spark HL بسعر رسمي مليون و425 ألف جنيه، لينخفض إلى مليون و375 ألف جنيه بعد الخصم. أما الفئة الثالثة Premium PL الأعلى تجهيزًا فسعرها الرسمي مليون و550 ألف جنيه، ويصل إلى مليون و475 ألف جنيه بعد تطبيق عرض الكاش باك.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوتلاندر سبورت الجديدة بمصر:

المحرك والأداء

تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

الأبعاد والمساحات

تأتي ميتسوبيشي أوتلاندر بطول يبلغ 4.390 مم، وعرضها 1.810 مم، وارتفاعها 1660 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.650 مم.

التجهيزات

تجهيزات أوتلاندر الداخلية تشمل شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مقاس 8.0 بوصة، ويتصل النظام الترفيهي بثمانية مكبرات صوت.

يمكن ربط سيارة ميتسوبيشي الجديدة بالهاتف الذكي، الذي يعرض التطبيقات على الشاشة الأكبر، وتحتوي الشاشة على وظائف متعددة الأدوات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام بالإضافة إلي نظام الشاحن اللاسلكي للأجهزة الذكية.

