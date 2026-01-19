كيا سيلتوس أرخص سيارات العلامة الكورية في مصر.. تعرف على سعرها

بعد فقدانها 295 ألف جنيه| هل تنجح أيولوس HUGE في منافسة هذه السيارات بمصر؟

تقدم الشركة المصرية الدولية للتجارة والتوكيلات (EIT)، الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، السيارة "سيلتوس" seltos كروس أوفر متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2025 خلال شهر يناير الجاري بثلاث فئات من التجهيزات.

وتعد سيلتوس أرخص سيارة مقدمة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، إذ تبدأ أسعارها الرسمية مليون و250 ألف جنيه للفئة EX، والفئة Highline سعرها مليون و400 ألف جنيه، فيما الفئة Top Line تباع بمليون و525 ألف جنيه.

يبلغ طول السيارة 4.385 مم، والعرض 1.800 مم، والارتفاع 1.635 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.630 مم، ووزن فارغ يصل إلى 1.465 كجم. كما يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 185 مم.

تعتمد كيا سيلتوس الجديدة على خيارين من المحركات، الأول بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصان مع أقصى عزم دوران 145 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة IVT، أما المحرك الثاني سعة 1.4 لتر تربو بقوة 140 حصان مع أقصى عزم دوران 247 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.

تقدم سيلتوس بمنظومة أمان قياسية أبرزها نظام التحذير من التصادم الأمامي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، مراقبة النقطة العمياء، التنبيه لحركة المرور الخلفية المتقاطعة، نظام تثبيت السرعة الذكي القابل للتكيف، كما تتكامل مع نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.