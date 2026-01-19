تخفيضات قوية تضرب سوق السيارات المصري في يناير 2026

لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة لاند روفر عن إطلاق إصدارات خاصة من أيقونتها Range Rover Velar والمستوحاة من العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار الخاص Belgravia Edition يمتاز بعجلات من سبائك معدنية مصقولة قياس 20 بوصة بطلاء أسود، مع لمسات من الجرافيت وشعار Belgravia، وإضاءة داخلية تحمل شعار Belgravia، بالإضافة إلى سقف معدني.

أما المقصورة الداخلية فتتألق بجلد محبب مع خياطة متباينة، كما يتوفر خيار ترقية إلى جلد "وندسور". وتشمل التجهيزات القياسية شاشة Head-up ونظام صوتي "ميريديان". وتُكمل ألواح عتبات الأبواب والشعار الداخلي طابع Belgravia.

ويتوفر الإصدار الخاص Belgravia Edition الجديد نظير سعر يبدأ من 80 ألف و200 يورو (أربعة ملايين و420 ألف جنيه مصري) تقريبا.

الإصدار الخاص Belgravia Edition Satin

أما الإصدار الخاص Belgravia Edition Satin فيمتاز بطبقة حماية للطلاء بلمسة نهائية ساتانية، مع سقف مطلي باللون الأسود، بالإضافة إلى عجلات مصقولة قياس 21 بوصة. وتكتمل هذه الميزات بتصميم خارجي أسود ونظام تعليق مُتوائم.

ويبدأ سعر الإصدار الخاص Belgravia Edition Satin، والذي يقتصر إنتاجه على 400 نسخة فقط، من 98 ألف و600 يورو.

جدير بالذكر أن (Belgravia) هو حي سكني راق يقع في غرب وسط لندن، ويتميز بمنازله الأنيقة ذات الواجهات البيضاء المطلية بالجص