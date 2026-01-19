إعلان

لاند روفر تطلق نسخة خاصة من رانج روفر فيلار بسعر يعادل 4.4 مليون جنيه.. صور

كتب : مصراوي

01:46 م 19/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سيارة Range Rover Velar الجديدة
  • عرض 10 صورة
    سيارة Range Rover Velar الجديدة
  • عرض 10 صورة
    سيارة Range Rover Velar الجديدة
  • عرض 10 صورة
    سيارة Range Rover Velar الجديدة
  • عرض 10 صورة
    سيارة Range Rover Velar الجديدة
  • عرض 10 صورة
    سيارة Range Rover Velar الجديدة
  • عرض 10 صورة
    سيارة Range Rover Velar الجديدة
  • عرض 10 صورة
    سيارة Range Rover Velar الجديدة
  • عرض 10 صورة
    سيارة Range Rover Velar الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة لاند روفر عن إطلاق إصدارات خاصة من أيقونتها Range Rover Velar والمستوحاة من العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار الخاص Belgravia Edition يمتاز بعجلات من سبائك معدنية مصقولة قياس 20 بوصة بطلاء أسود، مع لمسات من الجرافيت وشعار Belgravia، وإضاءة داخلية تحمل شعار Belgravia، بالإضافة إلى سقف معدني.

أما المقصورة الداخلية فتتألق بجلد محبب مع خياطة متباينة، كما يتوفر خيار ترقية إلى جلد "وندسور". وتشمل التجهيزات القياسية شاشة Head-up ونظام صوتي "ميريديان". وتُكمل ألواح عتبات الأبواب والشعار الداخلي طابع Belgravia.

ويتوفر الإصدار الخاص Belgravia Edition الجديد نظير سعر يبدأ من 80 ألف و200 يورو (أربعة ملايين و420 ألف جنيه مصري) تقريبا.

الإصدار الخاص Belgravia Edition Satin

أما الإصدار الخاص Belgravia Edition Satin فيمتاز بطبقة حماية للطلاء بلمسة نهائية ساتانية، مع سقف مطلي باللون الأسود، بالإضافة إلى عجلات مصقولة قياس 21 بوصة. وتكتمل هذه الميزات بتصميم خارجي أسود ونظام تعليق مُتوائم.

ويبدأ سعر الإصدار الخاص Belgravia Edition Satin، والذي يقتصر إنتاجه على 400 نسخة فقط، من 98 ألف و600 يورو.

جدير بالذكر أن (Belgravia) هو حي سكني راق يقع في غرب وسط لندن، ويتميز بمنازله الأنيقة ذات الواجهات البيضاء المطلية بالجص

أسعار السيارات لاند روفر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
أخبار و تقارير

"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026
الموضة

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

كشوف عذرية وتجويع حتى الموت.. تفاصيل جديدة في وفاة فتاة قنا ضحية والدها
أخبار المحافظات

كشوف عذرية وتجويع حتى الموت.. تفاصيل جديدة في وفاة فتاة قنا ضحية والدها
"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية
حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح