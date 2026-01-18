إعلان

للمقبلين على الشراء.. أسعار أرخص سيارة لعلامة MG الصينية في مصر

كتب - محمد جمال:

01:03 م 18/01/2026 تعديل في 01:03 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5 موديل 2026
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5
  • عرض 15 صورة
    إم جي 5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية في مصر، السيارة إم جي 5 موديل 2026 خلال شهر يناير 2026 الجاري كأرخص سيارة للعلامة الصينية بالسوق المصري.

تقدم إم جي 5 الجديدة في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 799.990 جنيه للفئة الأولى، والفئة LUXURY الثانية سعرها الرسمي 899.990 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إم جي 5 الجديدة في مصر:

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة مستوردة في مصر بـ670 ألف جنيه وضمان مليون كم.. ماهي؟

بعد خفض 200 ألف جنيه.. جيلي ستار راي تشعل حرب أسعار الـSUV في مصر

الأرخص محليًا فوق المليون مباشرةً.. فورثينج T5 EVO وجيتور X70 Plus وجهاً لوجه

إم جي 5 السيارات الجديدة عالم السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وداع الـ 5 نعوش.. الآلاف يشيعون أشقاء بنها ضحايا الغاز وانهيار والديهم
أخبار المحافظات

وداع الـ 5 نعوش.. الآلاف يشيعون أشقاء بنها ضحايا الغاز وانهيار والديهم
"مسكوه متلبس".. ضبط رئيس لجنة حاول تسريب امتحانات الإعدادية في المنوفية
حوادث وقضايا

"مسكوه متلبس".. ضبط رئيس لجنة حاول تسريب امتحانات الإعدادية في المنوفية
تعليم كفر الشيخ تحقق في تداول أسئلة امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية
أخبار المحافظات

تعليم كفر الشيخ تحقق في تداول أسئلة امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية
مع اقترابها من مصر| تعرف على أبرز سيارات علامة "جالاكسي" التابعة لجيلي
أخبار السيارات

مع اقترابها من مصر| تعرف على أبرز سيارات علامة "جالاكسي" التابعة لجيلي
18 صورة ترصد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات
مدارس

18 صورة ترصد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
تفاصيل خلاف الحكومة والبرلمان حول الضريبة العقارية.. هل يُرفع حد الإعفاء؟
اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا