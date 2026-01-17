بعد إطلاقها رسميًا في مصر.. فورثينج T5 EVO تشعل حلبة المنافسة المحلية

مفاجأة سعرية في مطلع العام.. ستار راي 2026 تتراجع 200 ألف جنيه

تغطية - محمد جمال:

كشفت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (AVM) ، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج الصينية، عن السيارة T5 EVO المجمعة محليًا التي تنتمي لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق الصري.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالًا لإعلان شركة الأمل في وقت سابق عن استحواذها على وكالة فورثينج في مصر، لتتولى عمليات توفير الموديلات الجديدة، والتجميع المحلي لبعض الطرازات، إلى جانب تقديم خدمات البيع وما بعد البيع والصيانة، وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة من الشركة الأم.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات T5 EVO الجديدة كليًا بالسوق المصري:

الأبعاد

تنتمي فورثينج T5 EVO إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة SUV، وتأتي بأبعاد خارجية بطول 4565 مم، وعرضها 1860 مم، وارتفاعها 1690 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2715 مم.

المحرك

تقدم فورثينج T5 EVO نسخة «البنزين» المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي تربو، بقوة 194 حصان وعزم 285 نيوتن متر، مع فتيس 7 سرعات ديوال كلاتش.

المقصورة داخلية

تأتي المقصورة داخلية لـ T5 EVO المجمعة محليًا بطابع رياضي حديث، مع تصميم فتحات التكييف الأربع ذات الشكل الدائري، وتعتمد المقصورة على شاشة عدادات رقمية كاملة قياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بنفس القياس 10.25 بوصة.

منظومة الأمان

تتميز فورثينج T5 EVO بأنظمة أمان شاملة تتكون من 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، وكاميرات ورادارات 360 درجة، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل التحذير من مغادرة المسار، والمساعدة على البقاء في المسار، والتعرف على إشارات المرور، والتنبيه من التصادم الأمامي، وحساسات الركن، وكشف النقاط العمياء، ومثبت سرعة ذكي مع محدد سرعة.

الأسعار

تقدم T5 EVO المُجمَّعة محليًا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.070 مليون جنيه.

