تشهد الجبهات المحيطة بإسرائيل تصعيدًا عسكريًا متزامنًا، حيث أعلنت طهران عن توجيه ضربات موجعة في عمق إسرائيل، بالتزامن مع اشتعال الجبهة الشمالية إثر انطلاق رشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

هجمات الحرس الثوري

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي، تنفيذ هجمات أسفرت عن "تدمير مراكز استقرار القوات والشركات الصناعية العسكرية للكيان الصهيوني في تل أبيب وإيلات".

ويمثل هذا الإعلان تطورًا خطيرًا في مسار المواجهة، باستهداف مراكز الثقل الصناعي والعسكري الإسرائيلي.

صواريخ من لبنان

وعلى الجبهة الشمالية، أفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل الأعلى.

وأوضحت أن هذا التنبيه جاء إثر رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود، في خطوة تزيد من تعقيد المشهد الأمني لإسرائيل.