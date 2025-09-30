-3 جنيهات.. كيف يؤثر انخفاض الدولار على أسعار السيارات بمصر؟

توقع اقتصاديون أن يواصل الجنيه المصري رحلة الصعود والتعافي أمام الدولار الأمريكي، مع استمرار استقرار الاقتصاد المحلي وتحسن الوضع الجيوسياسي بالشرق الأوسط المضطرب منذ سنوات.

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن أسعار الدولار ربما تصل بنهاية العام إلى حدود 45 أو 46 جنيهًا مقابل 48 جنيه حاليًا، شريطة تحسن الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

وأكد نجلة في تصريحات لـ"مصراوي" أن الجنيه يتم تداوله بأقل من قيمته الفعلية، مشيرًا إلى أن تقييمات مؤسسات دولية تضع القيمة العادلة للجنيه بين 35 و40 جنيهًا، لكنه استبعد الوصول إلى هذه المستويات قريبًا.

وكونه جزءًا من الاقتصاد المصري، يتساءل كثيرين عن تأثر سوق السيارات بتراجع الدولار مقابل الجنيه بنهاية العام الجاري، ومدى فرص استمرار تراجع الأسعار إلى مستويات ما قبل التعويم.

في هذا السياق، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن التوقعات الخاصة بتراجع سعر الدولار تحمل في مجملها دلالة واضحة على تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام، موضحًا أن أي انخفاض في سعر الدولار يعني بالضرورة خفض التكلفة عند استيراد السيارات أو المكونات.

وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" أنه بالرغم من أن عودة قوة الجنيه المصري يعد إيجابيًا ويصب في مصلحة المستهلك، إلا أن المواطن العادي قد لا يلمس أثراً واضحاً في الأسعار النهائية للسيارات في الوقت الحالي.

وأردف أن هناك عدة أسباب تجعل المستهلك لا يلمس فرقًا ملموسًا في الأسعار رغم انخفاض الدولار، وأول هذه الأسباب هو أن أسعار طرازات 2026 التي ستطرح تباعًا في السوق خلال الفترة المقبلة ستكون أعلى بطبيعتها من أسعار طرازات 2025.

واستكمل أن الشركات العالمية غالبًا ما تقدم تجهيزات جديدة وتطويرات في الطرازات الأحدث، ما يرفع من سعرها الرسمي. وبالتالي فإن نسبة الانخفاض الناتجة عن تراجع الدولار قد تتآكل أمام زيادة الأسعار في الطرازات الجديدة، وهو ما يجعل المستهلك لا يشعر بالفرق بشكل مباشر.

ولفت أبو المجد إلى عدد من العوامل الخارجية التي تتحكم في الأسعار، أبرزها تكلفة الشحن الدولي. ففي حال ارتفعت تكلفة الشحن، فإن هذا الارتفاع ينعكس على الفور في السعر النهائي للسيارة المستوردة. وهذا الأمر قد يحد من تأثير انخفاض الدولار، إذ يمكن أن تتسبب زيادة تكاليف الشحن في رفع الأسعار بشكل أكبر مما يوفره تراجع العملة.

اقرأ أيضًا:

"يدير حربا من داخلها"| بوتين يصطحب رئيس وزراء الهند بسيارة أوروس الخارقة

بعد وقف إنتاجها رسميًا.. ما مصير مالكي بي واي دي F3 في مصر؟

بالصور.. توج التركية تطلق سيارتها T10X الكهربائية الجديدة في الأسواق

"الصين تقلب الطاولة".. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة بالتاريخ

"لم تعد مليونية".. سيات إبيزا موديل 2025 بأسعار جديدة في سبتمبر

تنبؤات رئيس رابطة التجار تتحقق بشأن تراجع أسعار هذه السيارات

من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

أرخص سيارة كهربائية لـBYD.. هل يطرحها الوكيل الجديد في مصر رسميًا؟