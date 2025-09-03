بكين - (د ب أ):

كشفت شركة "بي واي دي" BYD الصينية لصناعة وتطوير السيارات، النقاب عن سيارتها Fang Cheng Bao TAI 7 الهجينة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الـSUV الرياضية كبيرة الحجم.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Fang Cheng Bao TAI 7 خماسية المقاعد الجديدة تأتي بطول يبلغ 4.999 ملم وعرض 1.995 ملم وارتفاع 1.865ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2.920 ملم.

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجينPlug-in يجمع بين محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر ومحركات كهربائية. وتتوفر نسخ مجهزة بحزم بطاريات LFP أكبر، مما يوفر مدى سير كهربائي يصل إلى 180 كلم وفقا لمعيار CLTC.

وتطل السيارة Fang Cheng Bao TAI 7 الجديدة بملامح مفتولة العضلات مع سقف مسطح وأقواس عجلات عريضة ومصدات بارزة وخلفية جذابة مع إطار احتياطي خارجي.

كما تتوفر للسيارة وحدة ليدار مثبتة على السقف، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه كبيرة.