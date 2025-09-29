بعد تقديمها رسميًا في مصر.. تعرف على هونشي EHS7 الفارهة

سيارة مصنفة كهربائية في مصر تسير 1000 كم بخزان وقود.. تعرف علي أسعارها

أعلنت شركة FBB موتورز الوكيل المحلي الحصري لعلامة هونشي التجارية، عن انضمام السيارة هونشي EHS7 إلى السوق المصري رسميًا، وتقديمها بفئة واحدة من التجهيزات مقابل 2.399.000 جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

تصنف EHS7 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV كبيرة الحجم، وتأتي بأبعاد بطول 4.925 ملم، العرض 1.950 ملم، والارتفاع 1.680 ملم، مع إمكانية خفضه إلى 1.665 ملم، قاعدة العجلات تمتد إلى 3.000 ملم

المظهر الخارجي

الواجهة الأمامية تضم مصابيح LED تتميز بشعار الشركة على غطاء المحرك. الشبك الأمامي مغلق بالكامل، مقابض الأبواب داخل الهيكل، والمرايا بلا إطار، عجلات رياضية بتصميم حديث. في الخلف، تتصل المصابيح ببعضها البعض مع جناح خلفي رياضي.

المقصورة والتجهيزات الداخلية

داخل السيارة، تستخدم درجات من الجلد الفاخر، مع تصميم حديث. تظهر المقصورة بشاشتين، شاشة وسطية بقياس 15.5 بوصة وشاشة عدادات 6 بوصات. مع خاصية عرض معلومات القيادة مباشرة على الزجاج الأمامي.

تصمم المقاعد لتكون قطعة واحدة، الكونسول الوسطي يأتي في وضغ مرتفع مع شحن لاسلكي مزدوج.

المحرك ونظام الدفع

تُطرح السيارة بنظام دفع خلفي عبر محرك كهربائي واحد يولد 344 حصانًا، ويُبلغ أقصى سرعتها نحو 200 كم/ساعة. .

البطارية والشحن

تعتمد هونشي EHS7 على بطاريات ليثيوم ثلاثية مع منصة شحن سريع بجهد 800 فولت.