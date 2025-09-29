بـ2.5 مليون جنيه.. تشتري سيارة صينية فاخرة أم أوروبية؟

بعد تقديمها رسميًا في مصر.. تعرف على هونشي EHS7 الفارهة

كتب- محمود أمين:

يشهد سوق السيارات المصري حالة من المنافسة الواضحة بين العلامات الصينية التي تسعى إلى تقديم طرازات فاخرة بأسعار أقل من المنافسين، والطرازات الأوروبية التي تعتمد على سمعتها في السوق.

ونستعرض خلال هذا التقرير مثال واضح على ذلك بسعر يقارب 3 ملايين جنيه:

إكسيد VX.. الفخامة الصينية بسعر يقترب من 3 ملايين جنيه

تطرح إكسيد VX المجمعة محليًا بفئتين، تبدأ أسعارها من 2 مليون و680 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تصل الفئة الثانية إلى 2 مليون و980 ألف جنيه. تعتمد السيارة على محرك سعة 2.0 لتر تيربو رباعي الأسطوانات يولد قوة 261 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مع نظام دفع كلي للعجلات.

تقدم السيارة مجموعة من أوضاع القيادة المتنوعة مثل الوضع الاقتصادي والرياضي، بالإضافة إلى أوضاع تناسب التضاريس المختلفة كالثلج والطين والرمال. داخليًا، تضم السيارة شاشة وسطية بحجم 15.6 بوصة للنظام الترفيهي، وشاشة للسائق بحجم 12.3 بوصة، ونظام صوتي متكامل يضم 23 مكبرًا للصوت. كما توفر تقنيات متطورة في أنظمة السلامة مثل كشف النقاط العمياء، التثبيت التكيفي للسرعة، وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة. وتقدم الشركة ضمانًا يمتد لـ 7 سنوات دون حد أقصى للكيلومترات.

فولكس فاجن تيجوان.. المنافس الأوروبي بسعر أقل

على الجانب الآخر، تتوافر فولكس فاجن تيجوان في مصر بفئة واحدة هي R-Line، وذلك بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و550 ألف جنيه بعد التخفيضات الأخيرة. تعتمد السيارة على محرك سعة 1.4 لتر تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، يوجه القوة إلى العجلات الأمامية.

المقصورة الداخلية للسيارة تضم شاشة مركزية قياس 12.9 بوصة تعمل باللمس، بجانب شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة. كما تأتي مزودة بفتحة سقف بانورامية، نظام إضاءة داخلية بعدة ألوان، مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية الذاكرة، وأنظمة اتصال حديثة. أما تجهيزات السلامة فتشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والعلوية، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وحساسات للركن مع كاميرا خلفية.

