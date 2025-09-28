بعد تقديمها في مصر رسميًا.. أرخص سيارة تقدمها "هونشي" في مصر

للمقبلين على الشراء.. سيات أرونا 2020 مستعملة بـ 860 ألف جنيه

تغطية - محمد جمال:

قدمت شركة FBB Motors، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هونشي الصينية في مصر، السيارة هونشي أوسادو الجديدة كأرخص سيارة فاخرة للعلامة الصينية بالسوق المحلي.

تتوفر هونشي أوسادو في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من Comfort: 1,499,000 جنيه، و 1,749,000 جنيه لفئة Luxury، مع باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع تشمل 7 سنوات ضمان مع كيلومترات غير محدودة، 7 سنوات صيانة دورية مجانية، 7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار هونشي أوسادو الجديدة كليًا في مصر:

تعتمد هونشي أوسادو على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر بسعة 1.5 لتر تربو بقوة 156حصان، وعزم الدوران يبلغ 225 نيوتن متر، مما يوفر استجابة ممتازة للتسارع، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات.

تأتي أوسادو الجديدة بطول يبلغ 4988 ملم، وعرض 1875 ملم، وارتفاع يبلغ 1470 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2920 ملم، ووزن السيارة يتراوح بين 1635 و1700 كجم.

تأتي هونشي أوسادو بمجموعة متكاملة من الأمان أبرزها 9 وسائد هوائية، أنظمة مساعدة السائق، مثبت سرعة متكيف، وكاميرات 360 درجة، ونظام كشف النقاط العمياء، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، نظام البقاء في المسار، ونظام فرامل الطوارئ الذاتية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام تنبيه السائق، وخاصية النداء الآلي عند الطوارئ.

