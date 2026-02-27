إندرايف تجدد تعاونها مع مؤسسة مصر الخير بحملة رمضانية لدعم 5 آلاف طالب

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر

أعلنت شركة "إندرايف" inDrive، المتخصصة في تكنولوجيا وحلول النقل الذكي، تجديد تعاونها مع مؤسسة مصر الخير للعام الثاني على التوالي، عبر إطلاق حملتها الرمضانية لعام 2026، وذلك خلال حفل سحور للصحفيين بحضور ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية.

ويهدف التعاون إلى زيادة حجم التبرعات وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام لصالح الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، من خلال توظيف التكنولوجيا لدعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة.

وتتبنى الحملة هذا العام توجهًا جديدًا يرتكز على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية ليتجاوز مستخدمي التطبيق، عبر إنتاج فيديو كليب رمضاني كرتوني لأغنية «وحوي يا وحوي» بمشاركة الفنانة دنيا وائل والفنان الويلي، في خطوة تستهدف دمج الفن بالتكنولوجيا لخدمة العمل الخيري.

وتعتمد آلية الحملة على تحويل كل مشاهدة للأغنية عبر منصة يوتيوب إلى مساهمة فعلية في التبرعات، إلى جانب احتساب عدد الرحلات المكتملة عبر التطبيق طوال شهر رمضان.

وتوجه حصيلة التبرعات لدعم قطاع التعليم المجتمعي من خلال توزيع 5 آلاف كرتونة رمضان على 5 آلاف طالب في 10 محافظات، بالتزامن مع توزيع 5 آلاف قسيمة ملابس بمناسبة عيد الفطر، في إطار دعم متكامل يستهدف إدخال البهجة على الطلاب وأسرهم.

وقال علاء شلبي، مدير إندرايف في مصر، إن الشركة تحرص على إحداث أثر اجتماعي واقتصادي مستدام داخل المجتمعات الأكثر احتياجًا، مع التركيز هذا العام على دعم الطلاب وتوفير بيئة تعزز شعورهم بالتقدير والانتماء.

من جانبها، أكدت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن تجديد الشراكة يعكس نموذجًا فعالًا للتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحملة تمثل تطورًا في أساليب جمع التبرعات عبر الأدوات الرقمية والمحتوى الإبداعي.

وأوضحت أن توجيه الدعم إلى التعليم المجتمعي يعكس الإيمان بأهمية الاستثمار في التعليم كمسار رئيسي لكسر دائرة الفقر وتمكين الأجيال الجديدة.

بدوره، شدد مدحت عبد الرشيد، استشاري التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز جهود التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الفعالية حضور عدد من مسؤولي الوزارات المعنية، بينهم ممثلون عن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، ووزارة المالية.

