رينو كارديان.. أرخص كروس أوفر أوروبية زيرو في السوق المصري

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات، وكيل رينو في مصر، السيارة رينو كارديان كأرخص سيارة كروس أوفر أوربية جديدة بالسوق المصري خلال شهر فبراير الجاري.

تبدأ أسعار رينو كارديان 2026 الجديدة بالسوق المصري تبدأ من 800 ألف جنيه للفئة Evolution، والفئة Techno الثانية 850 ألف جنيه، أما الفئة Iconic الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 900 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو كارديان الجديدة بمصر:

تعتمد كارديان على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تيربو يولد 100 حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك. وتأتي بأبعاد مدمجة بطول 4.120 متر وقاعدة عجلات 2.604 متر وخلوص أرضي مرتفع 209 مم، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 410 لترات وخزان الوقود 50 لترًا.

وتشمل تجهيزات الأمان الأساسية وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد فرامل للطوارئ ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، إضافة إلى حساسات ركن خلفية ومثبت سرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات. كما تضيف الفئات الأعلى وسائد جانبية، كاميرا خلفية، رصد البقعة العمياء ورؤية محيطية 360 درجة.

وتقدم السيارة باختيارات طلاء متعددة ومصابيح LED نهارية ومرايا كهربائية وجنوط 16 بوصة، مع تجهيزات إضافية للفئات الأعلى تشمل مصابيح ضباب LED وحساس مطر وجنوط ثنائية اللون. وفي الداخل تضم شاشة 8 بوصات تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، تكييف يدوي أو أوتوماتيك حسب الفئة، مع إضافات أكثر رفاهية في الفئة الأعلى تشمل شاشة عدادات رقمية 7 بوصات وإضاءة داخلية متغيرة وأنماط قيادة وفرش داخلي فخم.

