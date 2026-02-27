بعد طرحها للمرة الأولى.. من هم منافسي سيات ابيزا الجديدة بمصر؟

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر

طرحت منذ أيام، شركة "كيان إيجيبت" الوكيل المحلي الحصري لعلامة "سيات" Seat التجارية في مصر، السيارة "إبيزا " Facelift هاتشباك موديل 2026 لأول مرة محليًا خلال الشهر الجاري.

تدخل سيات إبيزا نسخة الفيس ليفت الجديدة كليًا بعد طرحها في مصر في منافسة قوية، مع عددا من السيارات بينها كورسا وستروين C3.

تتوفر السيارة بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 999 ألف جنيه للفئة Edge، والفئة FR الأعلى تجهيزًا مليون و199 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي سيات إبيزا الجديدة بالسوق المصري:

أوبل كورسا

تقدم أوبل كورسا موديل 2026 في مصر بسعر رسمي مليون و280 ألف جنيه.

تعتمد أوبل كورسا علي محرك 1200 سي سي تيربو ينتج قوة تصل إلى 130 حصان و عزم دوران 230 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات

سيتروين C3

تعتمد علي محرك 1200 سي سي تيربو ينتج قوة تصل إلى 110 حصان مع عزم دوران 205 نيوتن/متر و ناقل حركة أوتوماتيك بـ6 سرعات .

تقدم ستروين C3 الهاتشباك في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون 55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

