إعلان

بعد تخفيضها قرابة 200 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بايك BJ30 بمصر

كتب : مصراوي

03:04 م 27/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    bj30
  • عرض 12 صورة
    bj30
  • عرض 12 صورة
    bj30
  • عرض 12 صورة
    bj30
  • عرض 12 صورة
    bj30
  • عرض 12 صورة
    bj30
  • عرض 12 صورة
    bj30
  • عرض 12 صورة
    bj30
  • عرض 12 صورة
    بايك bj30
  • عرض 12 صورة
    bj30
  • عرض 12 صورة
    بايك BJ30

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة ألكان أوتو، الوكيل الحصري لسيارات بايك في مصر، السيارة الرياضية متعددة الأستخدامات بايك BJ30 بتخفيض قيمته 195 ألف جنيه خلال شهر رمضان فقط.

تبدأ أسعار BJ30 في مصر من مليون 399 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 499 ألف جنيه للفئة الثانية هايبرد، ومليون 549 ألف جنيه للفئة المزودة بباقة للأراضي الوعرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

تأتي بايك BJ30 بأبعاد يبلغ طولها 4730 ملم، وعرضها 1910 ملم، وارتفاعها 1790 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2820 ملم، وأقصى خلوص أرضي يصل إلى 215 ملم.

تقدم السيارة خيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر

تمتلك بايك BJ30 بمجموعة متنوعة من التجهيزات الحديثة، بما في ذلك مصابيح LED أمامية، نظام إضاءة ذكية، ومصابيح نهارية. داخل المقوة صورة، توجد شاشة عدادات بحجم 10.25 بوصة وشاشة مركزية بحجم 14.6 بوصة.

كما يتوفر بالسيارة عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف. كما تتضمن السيارة ميزات مثل دخول السيارة بدون مفتاح، شحن لاسلكي، وباب شنطة كهربائي.

bj30 ألكان أوتو بايك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
رياضة محلية

الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
"كم عملية تجميل خضعت لها غادة عادل؟".. رامز جلال يكشف السر
دراما و تليفزيون

"كم عملية تجميل خضعت لها غادة عادل؟".. رامز جلال يكشف السر
أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"
دراما و تليفزيون

باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان