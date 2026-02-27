بعد تخفيضها قرابة 200 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بايك BJ30 بمصر

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر

بعد طرحها للمرة الأولى.. من هم منافسي سيات ابيزا الجديدة بمصر؟

إم جي 5 موديل 2020 تبدأ من 570 ألف جنيه في سوق المستعمل

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة ألكان أوتو، الوكيل الحصري لسيارات بايك في مصر، السيارة الرياضية متعددة الأستخدامات بايك BJ30 بتخفيض قيمته 195 ألف جنيه خلال شهر رمضان فقط.

تبدأ أسعار BJ30 في مصر من مليون 399 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 499 ألف جنيه للفئة الثانية هايبرد، ومليون 549 ألف جنيه للفئة المزودة بباقة للأراضي الوعرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

تأتي بايك BJ30 بأبعاد يبلغ طولها 4730 ملم، وعرضها 1910 ملم، وارتفاعها 1790 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2820 ملم، وأقصى خلوص أرضي يصل إلى 215 ملم.

تقدم السيارة خيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر

تمتلك بايك BJ30 بمجموعة متنوعة من التجهيزات الحديثة، بما في ذلك مصابيح LED أمامية، نظام إضاءة ذكية، ومصابيح نهارية. داخل المقوة صورة، توجد شاشة عدادات بحجم 10.25 بوصة وشاشة مركزية بحجم 14.6 بوصة.

كما يتوفر بالسيارة عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف. كما تتضمن السيارة ميزات مثل دخول السيارة بدون مفتاح، شحن لاسلكي، وباب شنطة كهربائي.