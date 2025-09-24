إعلان

طرح موديلات 2026 لعلامة سيات في مصر بأسعار تبدأ من 999 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

01:40 م 24/09/2025
أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة سيات في مصر، عن إطلاق موديلات سيات 2026 رسميًا في مصر، وذلك دون أي زيادة سعرية مقارنة بموديلات 2025.

تتنوع سيارات سيات في مصر خلال سبتمبر الجاري بين هاتشباك وكروس أوفر رياضية، وتبدأ أسعارها من 999 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات سيات موديلات 2026 في مصر.

سيات إبيزا

تقدم سيات إبيزا بسعر رسمي يبدأ من 999 ألف جنيه للفئة Reference القياسية، والفئة FR الثانية من إبيزا بمليون و199 ألف جنيه، أما الفئة FR-Black Edition بمليون و259 ألف جنيه.

سيات ليون

تقدم سيات ليون الهاتشباك موديل 2026، بسعر رسمي مليون و 474 ألف جنيه مصري للفئة الوحيدة المتاحة.

سيات أورونا

تقدم سيات أرونا موديل 2026 الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة بسعر مليون و 289 ألف جنيه.

سيات أتيكا

تقدم سيات أتيكا موديل 2026 بفئة وحيدة خلال سبتمبر بسعر رسمي يبدأ من مليون و 709 ألف جنيه.

