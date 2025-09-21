إعلان

بالصور.. طرح إكس بينج 7 Plus الكهربائية الفارهة في الأسواق

10:35 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "إكس بينج" (Xpeng) عن إطلاق سيارتها 7 Plus الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة موديلات الصالون الفارهة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الصالون 7 Plus الجديدة تتمتع بالرحابة بفضل أبعادها الكبيرة؛ حيث تأتي بطول 5071 ملم وعرض 1937 ملم وارتفاع 1512 ملم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3000 ملم. أما سعة صندوق الأمتعة فتتراوح بين 725 و2221 لترا.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة الصالون 7 Plus الجديدة بثلاثة موديلات، هي:

- الموديل RWD Standard Range: بقوة 180 كيلووات وزمن تسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 7.9 ثانية، مع بطارية بسعة 61.1 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 450 كلم.

- الموديل RWD Long Range: بقوة 230 كيلووات وزمن تسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 7.4 ثانية، مع بطارية بسعة 76.8 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 550 كلم.

- الموديل AWD Performance: بقوة 370 كيلووات وزمن تسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 5.1 ثانية، مع بطارية بسعة 76.8 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 500 كلم.

باقة تجهيزات واسعة

وتتوفر للسيارة 7 Plus الجديدة باقة واسعة من التجهيزات القياسية، منها سقف زجاجي بانورامي وغطاء خلفي كهربائي ونظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ومقاعد من جلد "نابا" الفاخر مع وظائف تدفئة وتهوية وتدليك في الأمام والخلف.

كما تشتمل مقصورة القيادة على شاشتين مثبتتين بشكل عرضي وشاشة Head-up قياسية.

