بي إم دبليو تستدعي أكثر من 1500 سيارة لهذا السبب

11:13 ص السبت 20 سبتمبر 2025

استدعاء سيارات

نيويورك - (د ب أ):

قررت شركة (بي.إم.دبليو) التابعة لشركة نورث أمريكا إل.إل.سي، استدعاء 1571 مركبة، بحسب إشعار قدمته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، في الولايات المتحدة، على الانترنت.

ويشمل الاستدعا ء بعض سيارات الطرازين ميني كوبر إكس 1، وإكس2 موديلات 2025 و2026 وطراز ميني كونتري مان إس إيه.إل.إل 4 وميني كونتري مان إس.إي. إيه.إل.إل.4، موديلات 2025، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت الشركة أن حزام الأمان التالف ربما لا يعمل على تثبيت الركاب بشكل صحيح، أثناء وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة.

وسوف يتم استبدال حزامي الأمان للمقعدين الأماميين مجانا.

استدعاء سيارات عالم السيارات
