أسعار جديدة لبايك U5 Plus بتخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه

تخفيضات على أسعار بايك BJ30 في السوق المصري تصل إلى 115 ألف جنيه

كتب– محمود أمين :

أعلنت شركة ألكان أوتو الةكيل الحصري لسيارات بايك في مصر، عن تقديم تخفيضات على أسعار السيارة السيدان بايك U5 Plus، والتي تطرحها في السوق المصري بفئتين.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها أن التخفيضات الأخيرة تأتي في إطار مبادراتها لمزيد من التوسع داخل شريحة السيارات السيدان الاقتصادية متوسطة الحجم.

وشمل العرض تخفيضًا بقيمة 50 ألف جنيه على فئة HL ليصبح سعرها الجديد 749 ألف و900 جنيه. كما حصلت فئة TL على تخفيض يبلغ 45 ألف جنيه ليصل سعرها الجديد إلى 854 ألف و900 جنيه.