إعلان

أسعار جديدة لبايك U5 Plus بتخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه

05:10 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 8 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 8 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 8 صورة
    بايك U5 Plus
  • عرض 8 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 8 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
  • عرض 8 صورة
    بايك U5 Plus الجديدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب– محمود أمين :

أعلنت شركة ألكان أوتو الةكيل الحصري لسيارات بايك في مصر، عن تقديم تخفيضات على أسعار السيارة السيدان بايك U5 Plus، والتي تطرحها في السوق المصري بفئتين.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها أن التخفيضات الأخيرة تأتي في إطار مبادراتها لمزيد من التوسع داخل شريحة السيارات السيدان الاقتصادية متوسطة الحجم.

وشمل العرض تخفيضًا بقيمة 50 ألف جنيه على فئة HL ليصبح سعرها الجديد 749 ألف و900 جنيه. كما حصلت فئة TL على تخفيض يبلغ 45 ألف جنيه ليصل سعرها الجديد إلى 854 ألف و900 جنيه.

بايك U5 Plus الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة