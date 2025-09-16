إعلان

فورد تشطب 1000 وظيفة في مصنعها الألماني

12:31 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

علامة فورد الأمريكية

كولونيا (د ب أ)

أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم شطب 1000 وظيفة في مصنعها الألماني بكولونيا في مطلع عام 2026، مشيرة إلى ضعف الطلب على السيارات الكهربائية.

وأضافت فورد أن الإنتاج في المدينة الواقعة غرب ألمانيا سيتحول من نظام فترتي العمل إلى نظام الفترة الواحدة ابتداء من شهر يناير المقبل، وذلك بعد أقل من عام من إعلان الشركة عن اعتزامها تطبيق إجراءات واسعة النطاق لخفض التكاليف في المصنع.

وبحسب الخطط المقترحة في عام 2024، فمن المقرر أن يتم شطب 2900 وظيفة بحلول نهاية عام 2027، أي ما يعادل ربع الوظائف في مصنع فورد بكولونيا.

ومن المتوقع أن يحصل الموظفون الذين سيتركون العمل طواعية، على مكافآت نهاية خدمة مرتفعة نسبيا. أما في حال تم نقل أماكن عملهم بسبب بيع القسم واستمراره في العمل مع شركة أخرى، فلن يكون وضعهم أسوأ.

