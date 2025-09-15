القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن إطلاق مبادرة لدعم الشباب المصريين، بالتعاون مع شركة "بُكرة القابضة"، شركة "رحلة رايدز (Arrw)" لتنظيم خدمات النقل البري، و شركة "نيسان مصر".

وبموجب هذا التعاون، توفر أمان القابضة تسهيلات مالية مرنة تتجاوز قيمتها 5 مليارات جنيه، تشمل حلول التمويل والصكوك، وذلك لتمويل 6000 سيارة من طراز نيسان المُصنّعة محليًا، للشباب الراغبين في العمل عبر تطبيق "Arrw" لتوصيل الركاب، الذي تديره شركة رحلة رايدز .

وتساهم شركة بكرة القابضة من جانبها في تقديم حلول إدخارية مبتكرة للسائقين بالتكامل مع أمان، للتركيز على تسهيل حياة الأفراد و ومساعدتهم علي الارتقاء بالمستوي المعيشي لهم و تحقيق أهدافهم المالية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم ريادة الأعمال وزيادة النشاط الاقتصادي في قطاع النقل و تنظيم و تسهيل حياة المواطن المصري، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء الاقتصادي.

قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة إن مثل هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من حلول التمويل، وإتاحة الفرصة لفئات جديدة للانضمام إلى مظلة الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة الطموحة.

وأضاف مغازي أن شركة أمان القابضة تؤمن بدورها في تمكين الشباب ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حلول مالية مبتكرة وفعّالة.

أكد أنه مع وجود أكثر من 21.3 مليون شاب في مصر، كان من الطبيعي أن نركز على ابتكار حلول تدعمهم وتفتح أمامهم آفاق عمل جديدة لذلك، يسعد أمان أن تكون جزءًا من هذا التعاون بين 'نيسان مصر' و'رحلة رايدز' و'بُكرة القابضة'، حيث نعمل معًا على خلق فرص عمل حقيقية لهم عبر تسهيل امتلاك سيارات حديثة وموثوقة تُمكّنهم من الانضمام إلى سوق النقل التشاركي المتنامي في مصر".

من جانبه قال أيمن الصاوي، المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة بُكرة القابضة إن هذه الشراكة تعد امتدادًا لاستراتيجيتنا في ' بُكرة' لتقديم حلول ادخارية مبتكرة تدعم الشركات وتسهّل حياة الأفراد.

وأضاف الصاوي أنه بعد إطلاق النسخة المطوّرة من تطبيق 'بُكرة' ، ونجاحنا في أن نكون أول منصة رقمية للإدخار في أصول حقيقية عبر طرح الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا بما يتماشى مع متطلبات السوق وتطلعات عملائنا.

بدوره قال محمد أبو النجا نجاتي، الشريك المؤسس بشركة "رحلة رايدز (Arrw)" إن

تجربة الإسكندرية لا تزال قائمة ونجحنا بالفعل في تقديم خدمة آمنة ومتميزة تعكس كفاءة وجودة الخدمات المصرية، وتمنح السوق تجربة نقل ذكي فريدة.

وأضاف نجاتي أن التمويل المقدم من أمان القابضة وبُكرة القابضة ونيسان يأتي ليفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب لاستثمار قدراتهم.

هذا وقد أكدت شركة "رحلة رايدز (Arrw)" دورها في دعم هذه الشراكة من خلال تزويدها بنخبة من السائقين، يتم اختيارهم بعناية فائقة عبر مقابلات شخصية دقيقة وسلسلة من الاختبارات الجنائية والطبية والأمنية.

ويأتي ذلك ضمن خطة مدروسة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة والأمان في الخدمة المقدمة للسوق المصري.

ومن هذا المنطلق، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "نفخر بالمشاركة فى مبادرات تُحدث أثرًا اقتصاديًا مباشرًا بخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مستندين إلى تصنيع محلي قوي ومعايير تشغيل يابانية. شراكتنا مع 'أمان القابضة'، و'رحلة رايدز' و'بُكرة القابضة' تعكس رؤيتنا لتكامل التصنيع والتمويل والتشغيل التقني من أجل توسيع الاقتصاد الرقمي في قطاع النقل وتقديم خدمة موثوقة تليق بالمستهلك المصري".

وأضاف عبد الصمد: "كما تُعد نيسان مصر الشركة الوحيدة في قطاع السيارات المصرى التي تمتلك مصنعها بالكامل، مما يؤكد التزامها الراسخ بالاستثمار في التصنيع المحلي وزيادة المكون الوطني.

وأكد أنه بفضل أدائها التجاري المتميز، حافظت نيسان على ريادتها للسوق المصري بحصولها على أكبر حصة سوقية لعامين متتاليين (2023 و 2024)، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء وكفاءة سياسات التسعير والتوزيع.

كما تستند عمليات نيسان مصر إلى خبرات عالمية وأعلى المعايير اليابانية في الجودة والإنتاج والحوكمة التشغيلية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة والخيار المفضل للمستهلك المصري."