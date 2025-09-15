كيا وEIT تدخلان مرحلة التجميع المحلي رسميًا في مصر –الموعد والتفاصيل

كتب- محمود أمين :

تستعد الشركة المصرية الدولية للتجارة والتوكيلات (EIT) – الوكيل الحصري لعلامة "كيا Kia" الكورية – للإعلان عن بدء نشاط تجميع سيارات كيا محليًا داخل مصر. ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية كيا لتعزيز وجودها في السوق المصري، وتلبية الطلب على طرازاتها، إلى جانب دعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات المغذية.

حددت EIT يوم الثامن عشر من سبتمبر الجاري موعدًا رسميًا لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع كيا، حيث سيتم الإعلان عن تأسيس خط التجميع المحلي (CKD) داخل مصر. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق خطوات عملية لتجهيز البنية التحتية اللازمة وخطط التدريب ونقل التكنولوجيا.

حتى الآن، لم تكشف الشركة عن أسماء الطرازات التي سيتم تجميعها محليًا، لكن المؤشرات تشير إلى أن الطرازات الأكثر طلبًا في السوق المصري ستكون على رأس القائمة. وتقدم كيا خلال عام 2025 خمسة طرازات هي سورينتو، كارنفال، سيلتوس ، K4، وسبورتاج الفيس ليفت.