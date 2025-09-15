سول (د ب ا

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن الحكومة تفحص عن كثب ما يتردد عن حدوث انتهاكات حقوقية خلال مداهمة سلطات الهجرة الأمريكية في جورجيا لعاملين كوريين بمصنع هيونداي واحتجازهم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن 316 كوريا جنوبيا عادوا إلى وطنهم الجمعة الماضية بعد احتجازهم لمدة أسبوع بعد مداهمة سلطات الهجرة لمصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مقاطعة بريان، وذلك بعد مفاوضات بين سول وواشنطن.

ومنذ ذلك الحين ذكرت وسائل إعلام محلية روايات مباشرة بشأن المداهمة والاحتجاز، حيث وصف الكثيرون منشأة الاحتجاز بأنها كانت مكتظة وغير نظيفة.

وقالت المتحدثة الرئاسية كانج يو جونج في بيان صحفي إن الحكومة تجري مراجعة مع الشركات لتحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات حقوقية وقعت أثناء المداهمة والاحتجاز.