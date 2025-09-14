ألمانيا: عدد زوار معرض ميونخ للسيارات 2025 يتجاوز نصف مليون شخص

ميونخ - (د ب أ):

شهدت نسخة معرض ميونخ الدولي للسيارات هذا العام زيادة في عدد الزوار، حسب ما أعلن اتحاد شركات صناعة السيارات الألمانية ومعرض ميونخ في ختام فعاليات المعرض.

وأوضح المنظمون أن عدد زوار المعرض في هذا العام تجاوز 500 ألف شخص، ليتخطى بذلك بشكل طفيف النسخة السابقة لعام 2023 (المعرض يقام كل عامين). وشارك في المعرض نحو 750 جهة عرض من 73 دولة حيث قدمت هذه الجهات أحدث ابتكاراتها خلال الفترة بين 9 و 14 سبتمبر الجاري.

وخلال نسخة العام الحالي، تركز الاهتمام بشكل خاص على النماذج الكهربائية الجديدة للمصنّعين الألمان، إضافة إلى المشاركة القياسية للشركات المنافسة من الصين. كما نوقشت قضايا من بينها الوضع الاقتصادي الصعب وقرار الاتحاد الأوروبي بوقف استخدام محركات الاحتراق الداخلي.

ورافقت فعاليات المعرض احتجاجات ومظاهرات نظمتها منظمات بيئية ونشطاء مناخ، حيث شهدت العاصمة البافارية أمس السبت مسيرة شارك فيها مئات الأشخاص بالدراجات وعلى الأقدام. وانتقد منظما الاحتجاجات، وهما اتحاد حماية الطبيعة (بوند) ونادي النقل الألماني، المعرض مشيرين إلى أنه يمثل "مستقبل سيارات يتسم بمزيد من سيارات الدفع الرباعي، ومزيد من الخرسانة، ومزيد من الأرباح على حساب الإنسان والطبيعة".

وكان المعرض الدولي للسيارات انتقل من مدينة فرانكفورت إلى العاصمة البافارية ميونخ في عام 2021. ووصف المنظمون نسخة هذا العام بالناجحة، مؤكدين أن الأعداد الكبيرة من الزوار تُظهر أن فكرة إقامة المعرض تلقى قبولًا ممتازًا. وقد أعلن المنظمون بالفعل في بداية المعرض أن النسخ الثلاث المقبلة، أي حتى عام 2031، ستقام أيضًا في ميونخ.