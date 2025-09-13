كيف تتعرف على عمر إطارات السيارة؟

برلين - (د ب أ):

يتساءل كثير من قائدي السيارات عن العمر الأقصى، الذي يمكن استخدام إطارات السيارة خلاله.

وللإحابة عن هذا السؤال، أوردت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أنه مع مرور الوقت يتعرض المطاط المستخدم في تصنيع الإطارات لتغيرات فيزيائية وكيميائية، وذلك بفعل عوامل الطقس والبيئة مثل الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة والحرارة الشديدة أو البرودة القارسة.

وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه العوامل تؤدي إلى تصلب المادة المطاطية وفقدانها لمرونتها، مما ينعكس سلبا على خصائص التماسك، ويؤدي إلى زيادة في مسافة الكبح، خاصة على الطرق الزلقة. وحتى الإطارات، التي لم تُستخدم كثيرا، يمكن أن تتدهور خصائصها بفعل تقادم المادة المطاطية.

ويوصي خبراء السيارات بعدم استخدام الإطارات لأكثر من ست سنوات، خصوصا في حالة الإطارات الشتوية، التي تكون مصنوعة من خليط مطاطي أكثر ليونة لضمان الأداء على الطرق الملساء. ومع مرور الوقت، تتراجع قدرة الإطار على التماسك.

أما الإطارات الصيفية أو متعددة المواسم، فمن الأفضل أيضا ألا يتجاوز استخدامها 6 إلى 8 سنوات كحد أقصى.

رقم DOT

وأوضحت (أوتو تسايتونج) أنه يمكن معرفة عمر الإطار عن طريق ما يعرف برقم DOT، والذي يكون مطبوعا على جانب الإطار داخل إطار بيضاوي. ويتكون هذا الرقم من عدة خانات، إلا أن الخانات الأربع الأخيرة فقط هي المهمة لتحديد تاريخ الإنتاج؛ حيث يدل أول رقمين على رقم الأسبوع، الذي صُنع فيه الإطار، بينما يشير الرقمان الأخيران إلى سنة التصنيع.

فعلى سبيل المثال، إذا كان رقم DOT هو 2720، فهذا يعني أن الإطار تم إنتاجه في الأسبوع 27 من عام 2020.

ومن المهم أيضا أن يعرف المستهلك أن "الإطار الجديد"، الذي يشتريه من المتجر، قد لا يكون قد صُنع حديثا بالضرورة؛ فبحسب ما يوضحه "الاتحاد الفيدرالي لتجارة الإطارات وصيانة الإطارات في ألمانيا" يُسمح ببيع الإطارات، التي لم يمضِ على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، باعتبارها "جديدة تماما"، وحتى 5 سنوات على أنها "جديدة".

وعلى الرغم من أن التخزين الصحيح يمكن أن يحافظ على جودة الإطار، إلا أن بعض خصائصه تبدأ في التراجع تدريجيا مع مرور الوقت. ولهذا السبب، ينصح نادي السيارات ADAC الألماني بعدم شراء إطارات يزيد عمرها على عامين، مع مراجعة رقم DOT دائما قبل الشراء.