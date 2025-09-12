انخفاض أسعار بيجو 3008 الجديدة حتى 150 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف وكيل بيجو في مصر، عن تخفيض أسعار سيارات بيجو 3008 موديل 2026 بقيمة تتراوح بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

تقدم بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري بعد التخفيض بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و50 ألف جنيه للفئة الأولى، بينا انخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 2 مليون و350 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بيجو 3008 الجديدة:

تتميز بيجو 3008 الجديدة بخطوط تصميم ديناميكية ومصابيح LED أمامية وخلفية، بالإضافة إلى مقصورة داخلية مجهزة بشاشة مركزية قياس 21 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين.

تم تجهيز السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

تتوفر السيارة الجديدة في السوق المحاليل بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى هي Allure وتم تجهيزها يشمل 6 وسائد هوائية، أنظمة أمان متقدمة، جنوط رياضية 19 بوصة، وشاشة عالية التقنية.

أما الفئة الثانية هي GT وبها مزايا إضافية أبرزها مقاعد جلدية بخاصية التدليك، مصابيح Matrix LED، وكاميرا 360 درجة.

