شركة ABT تحقن كوبرا Formentor VZ بقوة إضافية

12:21 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    كوبرا Formentor VZ
    كوبرا Formentor VZ
    كوبرا Formentor VZ
    كوبرا Formentor VZ
برلين - (د ب أ):

أجرت شركة ABT Sportsline تعديلات على السيارة كوبرا Formentor VZ، التي تنتمي إلى فئة SUV الكوبيه، لتحقنها بقوة إضافية.

وفي نسختها القياسية، تقدم Formentor VZ أداءً قويا بفضل محركها، الذي يولد قوة تبلغ333 حصانا. وبتعديلات ABT ارتفعت القوة إلى400 حصان كاملة، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 420 إلى470 نيوتن متر

وتأتي النسخة المعدلة مزوّدة بمشتت هواء أمامي بارز وجناح خلفي مزدوج وشبكة أمامية معدّلة تحمل شعار شركة التعديل الألمانية.

كما تم تجهيز السيارة المعدلة بجنوط رياضية من نوع ABT Prime Sport مقاس 21 بوصة بلون أسود لامع، مع إطارات خاصة، ما يعزز من الثبات ويمنح السيارة حضورا شرسا على الطريق.

ومن الداخل، تمت إضافة لمسات تصميمية دقيقة تضفي طابعا خاصا دون مبالغة، كما تزدان الدواسات بشعار شركة التعديل الألمانية.

كوبرا Formentor VZ Abt Sportsline
