برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة برابوس عن إطلاق نسختها المعدلة Performance Edition من السيارة Smart #1 الكهربائية.

طلاء أسود مطفأ مع سقف أحمر

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها المعدلة Smart #1 Performance Edition تعول على التباين اللوني بين اللون الأسود المطفأ لجسم السيارة واللون الأحمر للسقف، مع جنوط مقاس 19 بوصة، بالإضافة إلى حزمة ديناميكا هوائية تضم شبكة أمامية باللون الأحمر وغطاء أمامي جديد وعناصر توجيه هواء وجناح خلفي بارز يمنح السيارة شخصية أكثر رياضية.

أما المقصورة الداخلية فتتمتع بطابع رياضي فاخر مع مقاعد سوداء-حمراء، فضلا عن فرش ألكانتارا على المقود، مع شعار برابوس مضاء وأحزمة أمان حمراء، كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي فائق، مع إضاءة محيطية.

وعلى مستوى الأداء، تتسارع السيارة المعدلة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 6ر3 ثانية بفضل قوتها البالغة365 كيلووات، وعزم الدوران البالغ573 نيوتن متر، مع إطارات فائقة من ميشلان.

وتحتفظ السيارة Smart #1 Performance Edition بأبعادها المدمجة؛ حيث يبلغ طولها 3ر4 متر وعرضها 8ر1 متر وارتفاعها 6ر1 متر لتظل خيارا جيدا للقيادة داخل المدن.