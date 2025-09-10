مرسيدس تستعد لإطلاق سيارة الفئة C الكهربائية الجديدة

شتوتجارت - (د ب أ):

تستعد شركة مرسيدس لإطلاق سيارة الفئة C الكهربائية الجديدة خلال العام القادم، والتي ستعتمد على تقنية 800 فولت مع مدى سير يصل إلى نحو 800 كلم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الفئة C الكهربائية الجديدة تخطف الأنظار إليها من خلال الشبكة الأمامية المصنوعة من الكروم والمُضاءة بتقنية LED.

وأشارت مرسيدس إلى أن سيارة الفئة C الجديدة لن تقتصر على الدفع الكهربائي فقط؛ حيث من المقرر طرح محركات احتراق داخلي أيضا.

نسخة مكشوفة من سيارة الفئة G

ومن ناحية أخرى، كشفت مرسيدس عن خططها لطرح نسخة كابريو من سيارة الفئة G المخصصة للطرق الوعرة، وذلك بحلول عام 2027 على أقرب تقدير.

ولم تفصح مرسيدس عن أية تفاصيل تقنية، غير أنها أشارت إلى أن النسخة المكشوفة ربما تعتمد على الموديل AMG G63، الذي يزأر بقوة 430 كيلووات/585 حصانا.