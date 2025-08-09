إعلان

"الزيرو يجبر المستعمل على التراجع".. 5 سيارات حديثة 2020 تبدأ من 300 ألف جنيه

01:37 م السبت 09 أغسطس 2025
كتب - محمد جمال:

شهدت سوق السيارات المصرية خلال الشهرين الماضيين تحولات متسارعة في أسعار السيارات الجديدة، وذلك في إطار سباق محموم بين وكلاء السيارات الكبرى لخفض الأسعار، وسط تزايد مؤشرات المنافسة على خلفية الطروحات المحلية.

التنافس والطروحات الجديدة لشركات السيارات بمصر خلال الآونة الأخيرة، نتج عنها انخفاض أسعار السيارات بسوق المستعمل خلال الفترة الحالية بصورة ملحوظة مقارنة بالشهور الماضية.

ويضم التقرير التالي أسعار أبرز 5 سيارات حديثة موديلات 2020 في السوق المحلي، يبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء بسبب تراجع أسعارهم فضلًا عن كونهم موديلات حديثة وتبدأ أسعارها من 300 ألف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار هذه السيارات المستعملة:

لادا جرانتا

تباع لادا جرانتا موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 300 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري أريزو 5

تباع شيري أريزو 5 موديل 2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 420 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

نيسان صني

يمكن شراء نيسان صني موديل 2020 من مواقع بيع السيارات على الإنترنت بمتوسط سعري 520 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري تيجو 3

تعرض شيري تيجو 3 موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 630 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

بروتون ساجا

تعرض بروتون ساجا موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 370 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

