للمقبلين على الشراء.. فيات تيبو 2020 مستعملة بـ 620 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين بسوق السيارات المصري عن الطرازات اليابانية المستعملة، والتي عرفت على مدار السنوات الماضية بالاعتمادية والأداء المميز واستهلاك الوقود المنخفض وأفضل سعر عند إعادة البيع.

وتعد فيات تيبو بإختلاف موديلاتها إحدى أبرز السيارات المتواجدة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية والتي حققت نجاحا كبيرا بالسوق المحلي، ويباع موديل 2020 منها عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 620 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات فيات تيبو بفئتيها مانيوال وأتوماتيك بمصر:

المحرك والأداء

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران. تتسارع سيارة فيات بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

والثاني محرك 1400 لتر بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وخزان وقود سعة 45 لترًا وتصل لسرعة قصوى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

المساحات والأبعاد

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

السلامة والأمان

تقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

الكماليات والتجهيزات

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

