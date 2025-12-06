كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة 6 أكتوبر، حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية، والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية من بين 38 جامعة ظهرت في تصنيف 2025، والمركز الثاني إفريقيًا من بين 96 جامعة مشاركة في تصنيف و UI GreenMetric العالمي للتنمية المستدامة لعام 2025، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل تفوقها الأكاديمي والبيئي.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الجامعة في المركز 260 عالميًا من بين 1745 جامعة مشاركة في التصنيف، محققة إجمالي نقاط بلغ 7882.5 نقطة، لتحتل بذلك المركز الثاني على مستوى إفريقيا، بما يؤكد مكانتها المتقدمة بين الجامعات الرائدة في مجال الاستدامة.

وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي تتويجًا لجهودها في دعم التحول نحو الجامعات الخضراء، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في مختلف الأنشطة التعليمية والإدارية، إلى جانب نشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

