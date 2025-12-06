زيلينسكي: الهجمات الروسية تستهدف منشآت الطاقة

كييف - (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن منشآت الطاقة كانت الأهداف الرئيسية لهجمات روسية، مشيرا أيضا إلى أن هجوما بطائرة مسيرة "أحرق" محطة القطار في مدينة فاستيف الواقعة في منطقة كييف.

وكتبت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرينيرجو" على تطبيق تيليجرام أن روسيا نفذت "هجوما صاروخيا وبطائرات مسيرة" على محطات طاقة وغيرها من البنية التحتية الأخرى للطاقة في العديد من المناطق الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراض روسية الليلة الماضية.

وكانت روسيا قد أطلقت وابلا من الصواريخ والمسيرات على أوكرانيا ليل الجمعة/السبت، بعدما قال المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون إنهم سوف يلتقون لإجراء محادثات اليوم السبت لليوم الثالث.

وقال سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم السبت، إن روسيا استخدمت 653 مسيرة و51 صاروخا في الهجوم الواسع النطاق، الذي أدى إلى انطلاق صافرات التحذير من الغارات الجوية عبرا لبلاد، ويأتي خلال احتفال أوكراني بعيد القوات المسلحة.

وأضاف سلاح الجو أن القوات المسلحة أسقطت وحيدت 585 مسيرة و30 صاروخا، مشيرة إلى 29 موقعا ضُربت.

وأصيب ثمانية أشخاص في الهجمات، طبقا لما ذكره وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، إيهور كليمنكو.