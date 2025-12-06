سول - (د ب أ):

أفادت مصادر في قطاع صناعة السيارات اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تنخفض صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في عام 2025 لأول مرة منذ خمس سنوات، وذلك بسبب زيادة الإنتاج الخارجي والرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات.

وقدرت جمعية السيارات والتنقل الكورية (كاما) صادرات السيارات هذا العام بما يتراوح بين 71ر2 مليون و72ر2 مليون وحدة، بانخفاض يتراوح بين 3ر2 و6ر2 % مقارنة بـ78ر2 مليون وحدة في العام السابق، وفقا للمصادر.

وأضافت المصادر أنه في حال ثبات التوقعات، فسيكون ذلك أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، عندما عطّلت جائحة كوفيد-19 صادرات السيارات العالمية، وفقا لوكالة (يونهاب) للأنباء.

وانخفضت صادرات السيارات إلى 88ر1 مليون وحدة في عام 2020 مقارنة بـ 4ر2 مليون وحدة في العام السابق. ثم انتعشت الصادرات بشكل مطرد، حيث ارتفعت من 04ر2 مليون وحدة في عام 2021 إلى 76ر2 مليون وحدة في عام 2023، وفقا لبيانات الجمعية.

ويرجع الانخفاض المتوقع هذا العام بشكل رئيسي إلى ضعف الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق خارجية لشركات السيارات الكورية.

ومن يناير وحتى أكتوبر، صدّرت كوريا الجنوبية 25ر2 مليون سيارة، ومن المتوقع شحن نحو 460 ألف وحدة في الشهرين الأخيرين من العام الجاري.

وفي الأشهر العشرة الأولى، شكلت الصادرات إلى الولايات المتحدة 49% من الإجمالي، وانخفضت بنسبة 9ر7% على أساس سنوي إلى 1ر1 مليون وحدة.

وجاء هذا الانخفاض في أعقاب إطلاق مجموعة هيونداي موتور في أكتوبر لمصنعها المخصص للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. وتخطط المجموعة لزيادة السعة الإنتاجية السنوية للمصنع من 300 ألف إلى 500 ألف وحدة لتلبية الطلب المحلي.

وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية خفضت مؤخرا الرسوم الجمركية على السيارات الكورية من 25% إلى 15%، إلا أن مسؤولي الصناعة يقولون إنه من المتوقع أن تؤثر أعباء الرسوم الجمركية على الصادرات إلى السوق الأمريكية.

وقال مسؤول في الصناعة: "إذا رفعت مجموعة هيونداي موتور أسعار التجزئة في الولايات المتحدة للحفاظ على الربحية، فقد يضعف الطلب المحلي على سيارات هيونداي وكيا، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الصادرات".