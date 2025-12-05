أرخص سيارة أوروبية "أتوماتيك" في مصر تبدأ من 675 ألف جنيه

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، السيارة CS55 Plus الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بتخفيض 75 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

تقدم شانجان CS55 Plus موديل 2026 في مصر بعد التخفيض بفئة وحيدة بسعر رسمي 1.325.000 جنيه.

المحرك

تعتمد شانجان CS55-Plus على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة 185 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق DCT من 7 سرعات، وخزان وقود سعة 55 لتر.

الأبعاد

يبلغ طول شانجان CS55-Plus الإجمالي 4515 مم، وعرضها 1865 مم، وارتفاعها 1680 مم، وقاعدة عجلاتها 2656 مم، وصندوق أمتعة سعته تتراوح من 475 إلى 1415 لتر.

التجهيزات الخارجية

تأتي شانجان CS55-Plus بمصابيح أمامية وخلفيه بإضاءة LED نهارية، ومرايات جانبية كهربائية الطي والضبط، وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وحوامل للسقف، وجناح خلفي.

مواصفات الأمان

تضم شانجان CS55-Plus وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية وستائرية، وفرامل مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات.

كما يتوفر بالسيارة حساسات أمامية وخلفية، ورؤية 360 درجة للسيارة، وتحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، والتوقف التلقائي عند الطوارئ، والتحذير عند الخروج من الحارة المرورية، والحفاظ على القيادة في المسار.

التجهيزات الخارجية الداخلية

مقصورة شانجان CS55-Plus مزودة بـ 3 أوضاع قيادة مختلفة، وعجلة قيادة جلد متعددة المهام، وناقل حركة إلكتروني، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة عدادات رقمية 10 بوصة.

السيارة مزودة أيضًا بفتحة سقف بانورامية، وشاشة وسطية 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وبلوتوث، وخاصية التعرف على الأوامر الصوتية، ونظام صوتي بايونير.

يضاف إلى باقة المزايا مقاعد جلد، وإمكانية تعديل كرسي السائق كهربائيًا، وزجاج خلفي ملون، ومفتاح ذكي، وإدارة المحرك عن بُعد، ومثبت سرعة ذكي، شاحن لاسلكي للهاتف المحمولة، وإضاءة خافتة ملونة.

