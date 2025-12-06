مصر وقطر تدعوان لسرعة تشكيل وتمكين القوة الدولية في غزة

وكالات

دعت مصر وقطر، اليوم السبت، إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في لقاء جمع اليوم وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وأعرب عبد العاطي في مستهل اللقاء عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-القطرية على مختلف الأصعدة، مثمنا التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين.

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، حيث أكدا على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بكافة مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، إلى جانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلا عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها.

وشدد الوزيران على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد عبد العاطي الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع دولة قطر في مختلف القضايا الإقليمية، والبناء على العلاقات الثنائية المتنامية بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.