إعلان

مصر وقطر تدعوان لسرعة تشكيل وتمكين القوة الدولية في غزة

كتب : مصراوي

01:41 م 06/12/2025

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

دعت مصر وقطر، اليوم السبت، إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في لقاء جمع اليوم وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وأعرب عبد العاطي في مستهل اللقاء عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-القطرية على مختلف الأصعدة، مثمنا التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين.

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، حيث أكدا على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بكافة مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، إلى جانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلا عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها.

وشدد الوزيران على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد عبد العاطي الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع دولة قطر في مختلف القضايا الإقليمية، والبناء على العلاقات الثنائية المتنامية بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية المصري تمكين القوة الدولية في غزة منتدى الدوحة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان