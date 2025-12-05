أرخص سيارة أوروبية "أتوماتيك" في مصر تبدأ من 675 ألف جنيه

الفارق بينهما 5 آلاف جنيه.. مقارنة بين أرخص سيارتين لعلامتي هيونداي وبايك

انخفضت أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2026 سيدان العائلية المجمعة محليًا بقيمة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، وباتت أسعارها تبدأ من 730.000 جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

تقدم هيونداي أكسنت RB بسعر يبدأ من 730.000 جنيه نزولًا من 780.000 جنيه، والفئة الثانية أصبح سعره الرسمي 760.000 جنيه بدلًا من 810.000 جنيه، فيم الفئة الثالثة بـ839.000 جنيه مقابل 899.000 جنيه سابقًا.

ومع تراجع هيونداي أكسنت RB حتى 60 ألف جنيه، ظهر عددا كبيرًا من المنافسين الأرخص والأغلى منها، ويتوقع أن يكون هناك حالة كبيرة من المنافسة بينهما خلال الفترة القادمة بالسوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي منافسي هيونداي أكسنت RB الجديدة بمصر:

نيسان صني

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

جيلي إمجراند

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

تقدم جيلي إيمجراند المجمعة محليًا الجديدة في السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 839,000 جنيه للفئة الأولى (Comfort) و 939,000 جنيه للفئة الثانية (Luxury).

بايك u5 plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

شيفرولية أوبترا

تعتمد شيفرولية أوبترا موديل 2026 المجمعة محليًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تتوفر أوبترا 2026 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 724.900 جنيه للفئة الأولى، و749.900 للفئة الأعلى تجهيزًا.

دونج فينج شاين

تقدم دونج فينج shine الجديدة في السوق المصر بفئتين من التجهيزات وأسعارها تبدأ من 790.000 جنيه للفئة Advance (E1)، و فئة Sport (E3): بـ 945.000 جنيه.

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 من 665 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 699 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 740 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت 2026 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 725 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا..

تعرف على المحافظات المتاح ترخيص "بجاج كيوت" الجديدة بها

تعرف على أسعار ومواصفات أحدث سيارة كورية في مصر

ألفا روميو جوليا موديل 2026 تنطلق رسميًا في مصر.. مواصفات تفصيلية