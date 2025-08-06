ساند ستورم S24.. أول سيارة إماراتية في السوق المصري (أسعار ومواصفات)

تغطية - محمود أمين ومحمد جمال:

أعلنت شركة “أبو غالي أوتو” عن تدشين علامة “ساند ستورم Sandstorm” الإماراتية لأول مرة في السوق المصري من خلال طرح شاحنتها الجديدة S24.

تقدم ساند ستورم S24 البيك أب الجديدة بفئة واحدة بسعر يبلغ 1 مليون و990 جنيه، مع الكشف عن تفاصيل مواصفاتها وتجهيزاتها المحلية.

المحرك والأبعاد:

تعتمد “ساند ستورم S24” على محرك بسعة 2.4 لتر يولد قوة 134 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 200 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، مع إتاحة خيارات الدفع الثنائي والدفع الرباعي. تأتي الشاحنة بطول إجمالي 5,219 مم، وعرض 1,870 مم، وارتفاع 1,844 مم، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 3,100 مم.

أنظمة السلامة:

تشمل تجهيزات السلامة وسائد هواء أمامية، نظام فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، أحزمة أمان قابلة لتعديل الارتفاع، نظام تنبيه لعدم ربط الأحزمة الأمامية، قضيب حماية رياضي، خاصية فتح القفل أوتوماتيكياً عند الاصطدام، قفل أوتوماتيكي عند القيادة، وقفل أمان للأطفال.

التجهيزات الخارجية:

تأتي الشاحنة بمصابيح أمامية هالوجين، مصابيح أمامية أوتوماتيك قابلة للتعديل، إمكانية طي مرايا الأبواب كهربائياً، مرايا بانحناء للنقط العمياء، عتبة جانبية للصعود، نظام هوائي GPS، جنوط مقاس 17 بوصة، وإطار احتياطي كامل الحجم.

المقصورة الداخلية:

تتسع المقصورة لخمسة مقاعد، وتشمل تجهيزاتها قفل مركزي للأبواب، عجلة قيادة بكسوة جلد مع أزرار للتحكم في الصوت والبلوتوث، شاشة رقمية للعدادات، شاشة ترفيهية مقاس 9 بوصة مزودة بنظام ملاحة GPS، راديو AM/FM، منفذ USB، مخرج كهرباء 12 فولت في الأمام والخلف، نظام صوت مكون من 4 سماعات و4 تويترات، مرآة داخلية مضادة للوهج، نوافذ كهربائية، وضبط يدوي للمقاعد الأمامية في 4 اتجاهات.

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