لكزس اليابانية تخطط لطرح طرازات جديدة في السوق المصري

القاهرة - (مصراوي):

تحتفل مجموعة شركات تويوتا إيجيبت، الموزع الحصري لعلامة "لكزس" Lexus التجارية،بمرور ثمان سنوات على دخول سيارات العلامة اليابانية الفاخرة إلى السوق المصري.

وقالت الشركة إن لكزس رسخت مكانتها كأيقونة للفخامة والتميز، لتواصل اليوم رحلتها برؤية استراتيجية لإطلاق طرازات جديدة تلبي احتياجات وتطلعات عملائها المتنوعين.

وأكدت أن لكزس استمدت تفردها من فلسفة "تاكومي" العريقة، التي تدمج بين الإتقان والالتزام بالكمال عبر عقود من الخبرة والتفاني، وينعكس هذا الإرث في كل تفصيلة من تصميم وهندسة سياراتها لتقدم تجربة فريدة على الطرق المصرية.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، قدمت تويوتا إيجيبت اثنين من أبرز طرازات لكزس العالمية، حيث تتربع موديلات لكزس LX وRX على عرش هذه التجربة، ممثلتان واجهة العلامة التجارية التي تقدمها للسوق المصري.

وتواصل الشركة تقديم خدمات ما بعد البيع بمعايير عالمية من خلال فريق مدرب من المهندسين والفنيين المحترفين وفق أعلى مستويات لكزس الدولية، لضمان أرقى وأفضل درجات الخدمة للعملاء مع توفير قطع الغيار الأصلية وزيوت المحركات المصممة خصيصاً لهذا الطراز – زيوت لكزس الأصلية LGMO.

قال أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت إن الشركة تفخر بمكانتها كعلامة تجارية رائدة في قطاع السيارات الفاخرة في مصر على مدى ثماني سنوات.

وأوضح منصف أن لكزس ليست مجرد سيارة، بل هي تجربة تجمع بين الحرفية اليابانية الخالصة، والابتكار التقني، بالإضافة إلى فلسفة "أوموتيناشي" المستوحاة من الثقافة اليابانية، والتي تعني "الضيافة الراقية".

وأضاف أنه انطلاقًا من الاتزام تجاه عملائها المميزين، تعمل الشركة وفق خطة استراتيجية لطرح مزيد من الطرازات التي ستلبي الاحتياجات المتعددة لمختلف الشرائح، وتمنحهم خيارات أكثر تنوعًا.

وبحسب المعلن من الموزع الحصري لعلامة لكزس، تتصدر السيارة LX فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكاملة، حيث تجمع بين الحضور القوي على الطريق وقدرات المغامرة الفائقة على الطرق الصاعدة.

وتحتضن مقصورة لكزس LX الداخلية الفاخرة حتى سبعة ركاب او 4 ركاب في نسختها الـ( VIP) أو خمسة ركاب في نسخة F-sport.

وتعتمد LX على محرك قوي من فئة V6 (Twin Turbo) توين تيربو بسعة 3.5 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مما يمنحها أداءً سلسًا وقويًا سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة.

ويعكس تصميم السيارة الخارجي القوة والصلابة مع لمسات فاخرة تليق بمكانتها، فيما توفر أنظمة السلامة المتطورة لقائديها تجربة قيادة آمنة وممتعة في مختلف الظروف.

أما سيارة لكزس RX، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات(SUV) متوسطة الحجم، ومزودة بمقصورة داخلية مجهزة بتقنيات راحة واتصال متطورة، لتقدم نموذجًا صديقًا للبيئة يجمع بين التصميم العصري، والأداء الفريد.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر تربو (turbo) ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يمنحها أداءً قويًا ومتوازنًا.

وإلى جانب هذه الطرازات، تبرز أيضًا السيدان الفاخرة لكزس 500 LS، كسيارة كبيرة الحجم تتميز بمحرك V6مزدوج التيربو (twin turbo) بقوة 416 حصانًا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، لتوفر أداءً ديناميكيًا سلسًا يجمع بين القوة والنعومة.

وتأتي بمستوى استثنائي من الفخامة والراحة، بفضل مقصورتها الداخلية الراقية المصممة بعناية، إلى جانب أحدث التقنيات مثل نظام الصوت المتطور من Mark Levinson، وحزمة أنظمة الأمان المتقدمة من لكزس. كما يمنحها التعليق الهوائي المتكيف تجربة قيادة مريحة وهادئة، تجعلها منافسًا جديرًا بالسيارات الألمانية الفاخرة في فئتها.

كما تقدم لكزس في فئة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم طراز 350ES الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والتقنيات المتطورة. وتعتمد السيارة على محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 301 حصانًا، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام الدفع الأمامي، ليمنحها قيادة سلسة ومتوازنة.

وتوفر المقصورة الداخلية الواسعة أجواءً مريحة وفاخرة، مدعومة بأنظمة معلومات وترفيه متقدمة، إلى جانب باقة شاملة من ميزات الأمان النشطة والكامنة التي تضمن أعلى مستويات الحماية للسائق والركاب.

ومن خلال هذه الطرازات المتنوعة، بدءًا من الـSUV الفاخرة وصولًا إلى سيارات السيدان الكبيرة والمتوسطة، تؤكد تويوتا إيچيبت التزامها الراسخ بمواصلة تقديم تجارب فاخرة تعكس روح الحرفية اليابانية المتأصلة.

ومع رؤيتها المستقبلية الطموحة، تعمل الشركة على توسيع باقة طرازاتها في السوق المصري لتلبي أعلى معايير الفخامة وتواكب تطلعات السوق المصري المتغيرة، بما يلبي أذواق وتطلعات جميع عملائها ويحافظ على مكانتها كرمز للفخامة والابتكار والتميّز في عالم السيارات الفاخرة.