5 صور للموديل الخاص من رولز رويس Spectre الفاخرة.. شاهدها

لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة رولز رويس عن إطلاق الموديل الخاص Primavera من أيقونتها Spectre الكهربائية الفاخرة، والذي يجمع بين التصاميم المستوحاة من الزهور والفخامة العصرية مع مدى سير كهربائي يصل إلى 530 كلم.

ثلاث فئات

وأوضحت الشركة البريطانية أن النسخة Primavera تجسد "جمال الربيع العابر" من خلال تفاصيل Bespoke الفريدة، وتقدم الشركة ثلاث فئات من الموديل الخاص:

الفئة Evanescent: بلون Crystal مع Arctic White ومقاعد جلدية Grace White ولمسات بلونَي Turchese و Chartreuse.

الفئة Reverie: باللون Duck Egg Blue، مع مزيج من جلدي Grace White وCharles Blue ، وتفاصيل بلون Forge Yellow.

الفئة Blossom: باللون Velvet Orchid Metallic، مع مقاعد من Grace White ولمسات Peony Pink وتفاصيل Forge Yellow.

وتتباين التصاميم لتعكس مزاجات ربيعية مختلفة، من الجمال العابر إلى الصفاء الروحي والحيوية اللونية.

وتزدان السيارة بنقوش يدوية لأزهار الكرز على الخط الجانبي، ومسند الرأس ولوحة القيادة، بينما يأتي التابلوه الخشبي محفورا بالليزر بعد اختبار 37 كثافة مختلفة للحصول على العمق والدقة، كما ترمز عجلات 23 بوصة إلى تفتح البتلات، وتزين الأبواب المضاءة 4796 مصباحا صغيرا.